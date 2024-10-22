Juventus - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
JUVENTUS - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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