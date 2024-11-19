Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 09:36
Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Robert Prosinecki'nin ekibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ'ın Niksic kentinde bulunan Kraj Bistrice Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.

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