Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla çıkıyor.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon Euro artırdı ve 40 milyon Euro seviyesine ulaştı.