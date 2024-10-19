Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

Milli takımın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız'ın kariyerindeki yükseliş piyasa değerine de yansıdı. Milli futbolcu tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcuları listesine damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 13:16
Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla çıkıyor.

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon Euro artırdı ve 40 milyon Euro seviyesine ulaştı.

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

Böylece Kenan Yıldız, "En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular" listesinde 5 basamak birden yükseldi ve 4. sıraya yerleşti.

İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular:

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

10- Merih Demiral: 30 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

9- Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

8- Ozan Kabak: 32 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

7- Arda Turan: 35 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

6- Cengiz Ünder: 35 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

5- Orkun Kökçü: 35 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

4- Kenan Yıldız: 40 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

3- Çağlar Söyüncü: 45 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

2- Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon Euro

Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!

1- Arda Güler: 45 milyon Euro

Kenan Yıldız Piyasa Değeri arda güler

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