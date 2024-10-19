Kenan Yıldız listeye damga vurdu: İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular!
Milli takımın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız'ın kariyerindeki yükseliş piyasa değerine de yansıdı. Milli futbolcu tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcuları listesine damga vurdu.
A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı futbolcularından Kenan Yıldız, başarı basamaklarını hızla çıkıyor.
Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini 10 milyon Euro artırdı ve 40 milyon Euro seviyesine ulaştı.
Böylece Kenan Yıldız, "En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular" listesinde 5 basamak birden yükseldi ve 4. sıraya yerleşti.
İşte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular:
10- Merih Demiral: 30 milyon Euro
9- Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon Euro
8- Ozan Kabak: 32 milyon Euro
7- Arda Turan: 35 milyon Euro
6- Cengiz Ünder: 35 milyon Euro
5- Orkun Kökçü: 35 milyon Euro
4- Kenan Yıldız: 40 milyon Euro
3- Çağlar Söyüncü: 45 milyon Euro
2- Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon Euro
1- Arda Güler: 45 milyon Euro
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