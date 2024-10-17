Golden Boy ödülünün finalistleri belli oldu: Arda Güler ile Kenan Yıldız'a büyük onur!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:09

Güncelleme: 17.10.2024 - 21:17

İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un başlattığı ve Avrupa'nın 11 farklı gazetesinin oyları ile belirlenen Golden Boy ödülünün finalistleri belli oldu.

Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün finalistleri arasında kendilerine yer buldu.

Golden Boy ödülünün finalistleri şu şekilde:

Lamine Yamal

Joao Neves

Warren Zaire-Emery

Alejandro Garnacho

Pau Cubarsi

Savio

Aleksandar Pavlovic

Kobbie Mainoo

Jorrel Hato

Leny Yoro

Jamie Bynoe-Gittens

KENAN YILDIZ

Cristhian Mosquera

Adam Wharton

ARDA GÜLER

Mathys Tel

Desire Doue

Oscar Gloukh

Samuel Omorodion

Oy kullanan 11 Avrupalı gazete ise şunlar:

Tuttosport - İtalya

A Bola - Portekiz

Bild - Almanya

l'Équipe - Fransa

France Football - Fransa

Marca - İspanya

Mundo Deportivo - İspanya

Sport Express - Rusya

Ta Nea - Yunanistan

De Telegraaf - Hollanda

The Times - Birleşik Krallık