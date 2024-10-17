Golden Boy ödülünün finalistleri belli oldu: Arda Güler ile Kenan Yıldız'a büyük onur!
Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün son 25 oyuncusu açıklandı. Milli oyuncular Arda Güler ve Kenan Yıldız listede yer aldı.
İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un başlattığı ve Avrupa'nın 11 farklı gazetesinin oyları ile belirlenen Golden Boy ödülünün finalistleri belli oldu.
Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün finalistleri arasında kendilerine yer buldu.
Golden Boy ödülünün finalistleri şu şekilde:
Lamine Yamal
Joao Neves
Warren Zaire-Emery
Alejandro Garnacho
Pau Cubarsi
Savio
Aleksandar Pavlovic
Kobbie Mainoo
Jorrel Hato
Leny Yoro
Jamie Bynoe-Gittens
KENAN YILDIZ
Cristhian Mosquera
Adam Wharton
ARDA GÜLER
Mathys Tel
Desire Doue
Oscar Gloukh
Samuel Omorodion
Oy kullanan 11 Avrupalı gazete ise şunlar:
Tuttosport - İtalya
A Bola - Portekiz
Bild - Almanya
l'Équipe - Fransa
France Football - Fransa
Marca - İspanya
Mundo Deportivo - İspanya
Sport Express - Rusya
Ta Nea - Yunanistan
De Telegraaf - Hollanda
The Times - Birleşik Krallık
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