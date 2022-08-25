Kerem Atakan Kesgin: Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum

Siyah-beyazlı oyuncu, ilk hayalini gerçekleştirdiğini ve sırada Avrupa'nın olduğunu vurgulayarak, "İlk hayalimi gerçekleştirdim. Adım adım ilerlemek istiyorum. Önce burada oynamak istiyorum. Sonra olursa Avrupa olur. Zidane ve Modric'i örnek alıyorum. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin gibi isimleri çok beğeniyorum. Oğuzhan Özyakup'la fotoğraf çektirmiştim çünkü çok istiyordum. Kendisinin oyun tarzını çok beğeniyordum ve kendime örnek alıyordum" diye konuştu.

Kerem Atakan, sakatlıktan sonra geri dönmek için çok çalıştığını belirterek, "Benim için zor günlerdi. İnandıktan, hırs ve azim olduktan sonra başarabildim. Çevremde de örnekler vardı. İlk sakatlık yaşayan ben değildim. İş disiplini ve çalışma derken o zor günler bitti" şeklinde konuştu.