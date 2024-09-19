Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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