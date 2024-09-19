Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 10:46
Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, deplasmanda Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KIZILYILDIZ - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

kerem aktürkoğlu orkun kökçü Benfica uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler