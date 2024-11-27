Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 10:45
Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, deplasmanda Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KIZILYILDIZ - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KIZILYILDIZ - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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