Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2025 Pazartesi, 11:27
Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Moruinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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