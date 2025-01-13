Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Jose Moruinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul’da yaşam kalitesinin yüksek olduğu 10 semt
- Sorular sızdı, sınavlar iptal edildi!
- Karadeniz'de şiddetli deprem
- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a gözaltı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- Eşini ve 8 yaşındaki kızını katletti, intihara kalkıştı
- Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam!
- Tonlarca patates toplatılıp imha ediliyor
- Özel'den gözaltı sonrası ilk açıklama
- Ünlü çiftin Los Angeles'taki evleri kül oldu!