Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşılaşacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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