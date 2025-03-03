Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 09:27
Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşılaşacak.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

trabzonspor konyaspor Trendyol Süper Lig

En Çok Okunan Haberler