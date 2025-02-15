Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Napoli, İtalya Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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