Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli, İtalya Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 11:43
Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LAZİO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LAZİO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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