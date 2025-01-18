Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Leganes karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 12:45
Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.

Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşı karşıya gelecek.

Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEGANES - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Butarque Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEGANES - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Melero Lopez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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