Leganes - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Leganes karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşı karşıya gelecek.
LEGANES - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Butarque Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
LEGANES - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Melero Lopez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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