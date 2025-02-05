Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nın çeyrek finalinde deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 11:28
Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşılaşacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli oyuncu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Butarque Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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