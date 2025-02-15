Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.
LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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