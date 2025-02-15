Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 11:14
Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.

Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİCESTER CİTY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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