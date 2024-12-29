Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2024 Pazar, 13:25
Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Leicester City - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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