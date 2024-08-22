Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Panathinaikos, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 12:43
Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Alonso yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda William Still'in ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LENS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'nın Lens kentinde bulunan Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LENS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Gergő Bogár'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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