Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Panathinaikos, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Diego Alonso yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda William Still'in ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
LENS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa'nın Lens kentinde bulunan Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LENS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Gergő Bogár'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- Antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!