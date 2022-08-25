L'Equipe: Icardi Galatasaray'a 'evet' dedi

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 09:37
<p>Galatasaray'ın forvet transferinde öncelikli hedefi haline gelen Mauro Icardi'de flaş bir gelişme yaşandı.</p>

Galatasaray'ın forvet transferinde öncelikli hedefi haline gelen Mauro Icardi'de flaş bir gelişme yaşandı.

<p>Sarı-kırmızılı takımın bir süredir gündeminde olan transfer için Fransızların ünlü gazetesi <strong>L'Equipe</strong> <em><strong>"Icardi Galatasaray'a evet dedi"</strong></em> başlığıyla verdiği haberde oyuncunun İstanbul'a taşınacağını duyurdu.</p>

Sarı-kırmızılı takımın bir süredir gündeminde olan transfer için Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe "Icardi Galatasaray'a evet dedi" başlığıyla verdiği haberde oyuncunun İstanbul'a taşınacağını duyurdu.

<p>Belotti'nin Roma'yı tercih etmesinin ardından Icardi transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceği İtalyan basınında da yer aldı. </p>

Belotti'nin Roma'yı tercih etmesinin ardından Icardi transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceği İtalyan basınında da yer aldı. 

<p>Icardi'nin PSG'de aldığı yıllık 9 milyon Euro'nun 3 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın Wanda Nara ile yapacağı ikinci görüşmede ayrıntıların görüşüleceği ve Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.</p>

Icardi'nin PSG'de aldığı yıllık 9 milyon Euro'nun 3 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın Wanda Nara ile yapacağı ikinci görüşmede ayrıntıların görüşüleceği ve Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

<p>Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Nara'nın bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.</p>

Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Nara'nın bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.

<p><strong>OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI</strong></p> <p>Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:</p> <p>"Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nina dı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."</p>

OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:

"Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nina dı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."

<p>İtalyan gazeteci <strong>Nicolo Schira </strong>da Galatasaray'ın bu hafta Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceğini yazdı. Schira, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda, <em><strong>"Mauro Icardi, Galatasaray'a iyice yaklaştı. Oyuncu, transfer için müsait olduğunu Türk ekibine iletti. Galatasaray, oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'sunu ödemeye hazır. Kalan ücret ise PSG tarafından ödenecek"</strong></em> ifadelerine yer verdi.</p>

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Galatasaray'ın bu hafta Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceğini yazdı. Schira, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda, "Mauro Icardi, Galatasaray'a iyice yaklaştı. Oyuncu, transfer için müsait olduğunu Türk ekibine iletti. Galatasaray, oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'sunu ödemeye hazır. Kalan ücret ise PSG tarafından ödenecek" ifadelerine yer verdi.

<p>Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.</p>

Geçtiğimiz sezon süre aldığı 30 maçta yalnızca 5 gol kaydeden forvet oyuncusu Mauro Icardi, PSG formasıyla toplamda 92 maça çıkarken, bu müsabakalarda toplam 38 gol ve 10 asist üretti.

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