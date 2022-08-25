L'Equipe: Icardi Galatasaray'a 'evet' dedi
OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:
"Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nina dı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."
İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Galatasaray'ın bu hafta Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceğini yazdı. Schira, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda, "Mauro Icardi, Galatasaray'a iyice yaklaştı. Oyuncu, transfer için müsait olduğunu Türk ekibine iletti. Galatasaray, oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'sunu ödemeye hazır. Kalan ücret ise PSG tarafından ödenecek" ifadelerine yer verdi.
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