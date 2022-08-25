L'Equipe: Icardi Galatasaray'a 'evet' dedi

OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:

"Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nina dı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."