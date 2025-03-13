Lyon - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında FCSB ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 11:08
Lyon - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Lyon - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, sahasında Ilias Charalambous'un ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek.

Lyon - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LYON - FCSB MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Lyon - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LYON - FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği mücadele tabii spor 2'den naklen yayımlanacak.

Romanya'da oynanan ilk maçı 3-1'lik skorla Lyon kazanmıştı. 

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