Hakemin üzerine yürümüştü... Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!
Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın hakemle tartışmasının ardından cezası belli oldu. Portekizli teknik adam 9 ay futboldan men edildi.
Hakemle kafa kafaya gelen teknik direktör Paulo Fonseca'nın cezası belli oldu.
Olay geçtiğimiz hafta oynanan Lyon-Brest maçında yaşandı. Brest'in 96. dakikada kazandığı penaltı kararına itiraz eden Fonseca hakem Benoit Millot'a sert bir şekilde itiraz etti.
Portekizli teknik adam itirazları sonucunda kırmızı kart gördü. Hakemin üzerine yürüyüp tartışmaya devam eden Fonseca'yı teknik ekibi ve oyuncuları sakinleştirdi.
9 AY MEN CEZASI
Yaşananların ardından Portekizli teknik adam 9 ay futboldan men edildi. Portekizli, 30 Kasım 2025 tarihine kadar yedek kulübesine giremeyecek. Lyon teknik direktörü 15 Eylül'den itibaren soyunma odasında yer alabilecek.
Etiketler: #Paulo Fonseca #ceza #hakem
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