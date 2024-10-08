Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Joseph Montemurro'nun ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
LYON - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
LYON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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