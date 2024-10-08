Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2024 Salı, 10:02
Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.

Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Metin Ülgen yönetimindeki Galatasaray Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Joseph Montemurro'nun ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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