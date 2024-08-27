Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2024 Salı, 11:24
Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Garcia Pimienta yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALLORCA - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Son Moix Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.

Mallorca - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALLORCA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muñiz Ruiz'in yöneteceği mücadele S Sport kanalından şifresiz yayımlanacak.

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