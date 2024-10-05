Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 11:06
Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.

Manchester City fulham İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler