Manchester City'e bir çelme daha!

Manchester City, Newcastle United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve son 2 haftada 4 puan kaybetti.

Manchester City'e bir çelme daha!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 16:35

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Maça baskılı başlayan ve oyunu kontrol eden Newcastle United, 35. dakikada Josko Gvardiol'un şık golüyle sarsıldı.

Manchester City, golden sonra baskısını artırdı ve daha çok pozisyonlara giren taraf oldu.

Premier Lig'in son şampiyonu City, ikinci gol için atak yaptığı sırada kontratakla beraberlik golüne engel olamadı. Anthony Gordon, 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skora dengeyi getirdi.

Manchester City, maçın son bölümünde Newcastle kalesini adeta abluka altına aldı ancak Nick Pope'un koruduğu kaleyi geçemedi.

İKİ HAFTADA 4 PUAN KAYIP

Son iki haftada 4 puan kaybeden Manchester City, puanını 14 yaptı. Newcastle 11 puana yükseldi.

Manchester City, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Newcastle ise Everton deplasmanına gidecek.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VARDI

Manchester City'de sezonu kapatan Rodri dışında Kevin De Bruyne, Nathan Ake ve Oscar Bobb sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Newcastle'da da Alexander Isak, Sven Botman, Matt Targett, Callum Wİlson oynayamadı.


Etiketler: #Manchester City #Newcastle United #İngiltere Premier Lig

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