Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2024 Cumartesi, 13:04
Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Manchester City tottenham İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler