Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Erdoğan belayı satın aldı
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Trabzonspor'da ayrılık!