Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında kendi sahasında Barnsley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Darrell Clarke'ın ekibi Barnsley ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Gavin Ward'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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