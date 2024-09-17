Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında kendi sahasında Barnsley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 13:01
Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Darrell Clarke'ın ekibi Barnsley ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Manchester United - Barnsley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - BARNSLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Gavin Ward'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

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