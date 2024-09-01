Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 13:45
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1'den naklen yayımlanacak.

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