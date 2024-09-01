Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1'den naklen yayımlanacak.
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