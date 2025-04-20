Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında kendi sahasında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşılaşacak.
MİLAN - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MİLAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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