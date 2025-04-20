Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında kendi sahasında Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 14:04
Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, kendi sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşılaşacak.

Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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