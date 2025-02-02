Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 23. haftasında sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2025 Pazar, 13:11
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A' 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşılaşacak.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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