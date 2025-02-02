Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 23. haftasında sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Serie A' 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşılaşacak.
MİLAN - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
MİLAN - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
- Narin Güran davasında yeni gelişme