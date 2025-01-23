Kyle Walker, imza için Milano'ya gitti
Manchester City'de forma giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker, Milan ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.
Manchester City'de forma giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker, Milan ile resmi sözleşmeyi imzalamaya hazırlanıyor.
İTALYA'YA GİTTİ
Milan ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız oyuncu, İtalyan devi ile resmi sözleşme imzalamak için Milano şehrine gitti. Burada Milan taraftarlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Walker, taraftarları selamlamayı ihmal etmedi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ve Manchester City, Walker'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. Milan, İngiliz futbolcunun ikinci yarıdaki maaşını üstlenecek.
OPSİYONLU KİRALAMA
Milan ve Manchester City arasında yapılan sözleşmeye göre 34 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.
3 YLLIK ANLAŞMA
Walker da kişisel şartlarda Milan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Milan'ın, yaz aylarında Walker'ın satın alma opsiyonunu kullanması durumunda bu anlaşma şartları devreye girecek.
Milan'ın, 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Kyle Walker, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.
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