Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'de başlayacak.
MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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