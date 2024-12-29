Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2024 Pazar, 13:58
Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'de başlayacak.

Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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