Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri: 'Ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu'

Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri: 'Ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalar yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2024 Cuma, 00:25
Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri: 'Ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu'

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası konuştu. Mourinho alınan bir puanın pozitif olduğunu söyledi.

Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri: 'Ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu'

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Yakalanan pozisyonları değerlendirememenin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Mourinho, "İyi bir puan bizler için. Avrupa turnuvalarında deplasmanda aldığın puan pozitiftir. Yaşadığımız hayal kırıklığı şuydu; maç 0-0'ken 2 net pozisyon kaçırdık. Bu her maçta oluyor. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sağladık. Beraberlik golü sonrası momentum bize geçti, maçı kazanabilirdik. Orta sahaya taze oyuncular katmak istedim. Şu anda 4 puanımız var, hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlara mümkün olduğunca uzakta olmak" dedi

Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri: 'Ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu'

SOFYAN AMRABAT SÖZLERİ

Sofyan Amrabat sorusuna cevap veren Portekizli teknik adam, "Kendisi iyi oynuyor. Bize fit geldi. Onun sadece bizim ondan ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu. Bizim için hayal kırıklığı yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz oldu" ifadelerini kullandı.

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