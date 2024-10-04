Mourinho'dan Sofyan Amrabat sözleri: 'Ne istediğimizi anlayabilmesi gerekiyordu'

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Yakalanan pozisyonları değerlendirememenin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Mourinho, "İyi bir puan bizler için. Avrupa turnuvalarında deplasmanda aldığın puan pozitiftir. Yaşadığımız hayal kırıklığı şuydu; maç 0-0'ken 2 net pozisyon kaçırdık. Bu her maçta oluyor. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sağladık. Beraberlik golü sonrası momentum bize geçti, maçı kazanabilirdik. Orta sahaya taze oyuncular katmak istedim. Şu anda 4 puanımız var, hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlara mümkün olduğunca uzakta olmak" dedi