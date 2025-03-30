Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Napoli, İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
30 Mart 2025 Pazar, 12:44
Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşılaşacak.

Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NAPOLİ - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NAPOLİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

napoli milan İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler