Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Napoli, İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan ile karşılaşacak.
NAPOLİ - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
NAPOLİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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