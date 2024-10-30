Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 11:49
Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

St James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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