Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
St James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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