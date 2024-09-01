Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 15.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2024 Pazar, 13:38
Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNITED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNITED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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