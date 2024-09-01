Newcastle United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 15.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNITED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNITED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı
- 'Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak...'
- Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti!
- Gelecek Partili isimden 'Atatürk' rahatsızlığı
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Avrupa genelinde plastik şişe kapakları değişiyor
- 'Deprem üretti üretecek, olursa 7’nin üzerinde olur'
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!