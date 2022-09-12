Nihat Kahveci Sacha Boey karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Yemek menüsüne baksınlar...

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:22
<p>Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey'in yükselen performansına övgü yağdırdı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey'in yükselen performansına övgü yağdırdı.

<p>TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki performansını değerlendirdi ve Sacha Boey'den övgüyle bahsetti.</p>

TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki performansını değerlendirdi ve Sacha Boey'den övgüyle bahsetti.

<p>Boey'in rezerv takımdan adeta 'makine' gibi döndüğünü söyleyen Nihat Kahveci, "Gitsinler, rezerv takımın yemek menüsüne baksınlar. Ne idman yaptı bilmiyorum. Bu kadar mı hazır gelinir? Antalyaspor maçından beri üstüne koyarak gidiyor. Her maçta üç oyuncu saysak içinde Boey var" dedi.</p>

Boey'in rezerv takımdan adeta 'makine' gibi döndüğünü söyleyen Nihat Kahveci, "Gitsinler, rezerv takımın yemek menüsüne baksınlar. Ne idman yaptı bilmiyorum. Bu kadar mı hazır gelinir? Antalyaspor maçından beri üstüne koyarak gidiyor. Her maçta üç oyuncu saysak içinde Boey var" dedi.

<p>Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Sacha Boey bu sezon Galatasaray ile adeta yeniden doğdu. Sezon başında gözden düşen isim konumunda olan Boey, Sacha Boey, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile tepki çekmişti. O günlerde İzinli olan ve bireysel olarak çalışmalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcunun paylaşımında fit olmadığı konuşulmuştu.</p>

Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Sacha Boey bu sezon Galatasaray ile adeta yeniden doğdu. Sezon başında gözden düşen isim konumunda olan Boey, Sacha Boey, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile tepki çekmişti. O günlerde İzinli olan ve bireysel olarak çalışmalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcunun paylaşımında fit olmadığı konuşulmuştu.

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