Nihat Kahveci Sacha Boey karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Yemek menüsüne baksınlar...
Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen Sacha Boey bu sezon Galatasaray ile adeta yeniden doğdu. Sezon başında gözden düşen isim konumunda olan Boey, Sacha Boey, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile tepki çekmişti. O günlerde İzinli olan ve bireysel olarak çalışmalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcunun paylaşımında fit olmadığı konuşulmuştu.
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