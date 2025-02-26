Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 11:25
Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

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