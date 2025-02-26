Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.
NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
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