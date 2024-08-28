Nottingham Forest - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Newcastle United, İngiltere Lig Kupası 2. turunda deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTİNGHAM FOREST - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.
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