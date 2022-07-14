Nuri Şahin'den Galatasaray maçı yorumu

"KOYU BİR DORTMUND TARAFTARIYIM"

8 maçlık seride hiç olumsuz bir görüntü verdiğini düşünmediğini kaydeden Şahin, "Kendime çok güveniyorum. Bu işi de çok iyi yapabileceğimizden ekip olarak eminim. Gönül ister ki bir gün Avrupa maçımızı orada oynayalım. Rakip olalım. Şimdilik hazırlık maçında karşılaşacağız. Bunu her zaman söylüyorum, söylemekten de sıkılmıyorum. Türkiye'de büyüyen çocuklar nasıl Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarı ise ben de Borussia Dortmund ile büyümüş bir insanım. Borussia Dortmund'un benim için yeri çok çok farklı. Ben bir taraftarım. Çok çok şanslı bir insanım. Hem taraftarı olup hem de kaptanlığını yapmış, şampiyonluklar yaşamış bir insanım. Orası benim her zaman evim olacak. Oraya dönmek, takım arkadaşlarımı, çalışanları yöneticileri görmek güzel olacak. Bence bizim takımımız için ve özellikle genç arkadaşlarımız için çok güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum" dedi.