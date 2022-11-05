Okan Buruk'tan Beşiktaş açıklaması: '7-3 kazanabilirdik'

"GALATASARAY EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAK"

"Beşiktaş'ın çok fazla uzun top oynayacağını biliyorduk. Nkoudou, Cenk görünce bunu oynayacaklarını anladık. Maçın büyük bölümü böyle oynandı. Bazen ikinci topları almakta zorlandık. Oyun olarak daha kaliteli oynayan, daha modern oynayan taraftık. Bu oyunun karşılığını 2-1 ile aldık. Hedeflerimiz devam ediyor. Ligin çok başı. Üst üste 2 maç kazandık ama hiçbir şey kazanmış değiliz. En zorlu fikstürü oynayan takımız. Çok zorlu bir fikstürdeyiz. İyi oynayıp kaybettiğimiz puanlar vardı. Genel olarak bakınca Galatasaray daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma abartmıyorum. Daha iyisini yapabilecek takımız. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bugün çok iyilerdi. Taraftarlara bu galibiyeti vermek, onlarla bu galibiyeti kutlamak çok önemli. Galatasaray hedefleri doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacak."