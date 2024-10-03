Okan Buruk'tan flaş açıklama: 'Sahaya odaklanmaları lazım'

"İŞİMİZE YARAMADI"

"Bugüne baktığımızda kulübede kanat oyuncusu olarak Yusuf Demir vardı. Ziyech sakattı. Sallai, UEFA kadrosunda yok. Orada değişiklikler yaptık. Yusuf'u denedik. Batshuayi'yi önce kanat forvet gibi attım. 3'lü oynadıkları için Icardi, Yunus, Batshuayi gibiydik. 4-2-1-3 gibi başladık. Batshuayi'yi kanat gibi kullandık. Yunus'un Barış'ın getirdiği toplarda içeride olmasını istedim. İyi bir kadromuz var. Eksikler olabiliyor. Bugün özelinde çok formda olan Osimhen yoktu. Onla birlikte çözüm de üretebiliyorsunuz. Icardi de rahat gezip etkili olabiliyor. Oyunun devamında giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Maalesef bunu başaramadık. Daha çok üretmemiz gerekiyordu, rakip ne kadar kapanırsa kapansın... Daha çok üretmemiz gerekiyordu! Maçı kazandıracak golü, bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bulmalıydı. 2-2'den sonra pozisyonlar vardı. Topun daha çok bizde olması işimize yaramadı."