Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Lisansı askıya alınacak mı?

OSIMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

"Osimhen'in bonservisini alınmasını tabi ki isterim. Oyuncunun isteği sezon sonuna kadar bizim olmak şeklinde. Devre arası gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını bize söyledi. Oyuncunun da çok üstüne gitmemek lazım. Sezon sonuna doğru oyuncu ve kulüp transferle ilgili girişimlerde bulunabilir. Şu an bunu konuşmak için erken. Biz almak isteriz böyle bir şart oluşursa. Ama dediğim gibi sezon sürerken oyuncunun kafasını da çok meşgul etmememiz gerekiyor. Kendisi sezonun Galatasaray'da bitireceğini net bir şekilde söyledi"