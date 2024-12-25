Jhon Arias'tan Galatasaray'a kötü haber!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:32

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:32

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Jhon Arias için yeni bir haber gündeme geldi.

RTI Esporte'de yer alan habere göre, Galatasaray ile Fluminense arasında Arias için yapılan pazarlıklar durma noktasına geldi.

Fluminense'nin Kolombiyalı futbolcunun haklarının bir kısmını elinde tutmak istediği ancak Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcunun haklarının tamamını istediği aktarıldı.

HAKLARININ YARISI BAŞKA TAKIMDA

Öte yandan Arias'ın haklarının tamamının Fluminense'de olmadığı, 27 yaşındaki haklarının yarısının eski kulübü Patriotas'ta olduğu ve bu durumun da transferin önündeki bir başka engel olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Arias ile Galatasaray dışında ilgilenen başka takımlar da olduğu ancak Kolombiyalı futbolcu için resmi teklif yapan tek kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Arias için masaya koyduğu rakamın 10 milyon Euro olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın bu teklifin üzerine çıkmayacağı ve rakamın artması durumunda alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

PALMEIRAS OPSİYONU

Fluminense'nin Arias'ı elinden çıkarmak istemesi durumunda Kolombiyalı futbolcunun transferi için bir başka seçeneğin de Palmeiras ile anlaşmak olduğu kaydedildi.

ARIAS'IN PERFORMANSI

Fluminense'de bu sezon 53 maça çıkan Jhon Arias, 15 gol attı ve 8 asist yaptı.