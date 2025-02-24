Okan Buruk'tan Slavko Vincic tepkisi: 'Bu saygısızlık'

"LEMINA ÇOK GÜZEL, ÇOK FAYDALI"

"Fiziksel olarak önemli bir katkı sağladı Lemina. İkili mücadeleleri kazanması çok önemli, o kadar ikili kazanan bir oyuncumuz yoktu. Oyunu yönetme anlamında da çok güzel işler yaptı, çok faydalı oynadı. Böyle bir maçta onun gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız vardı."