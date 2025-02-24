Okan Buruk'tan Slavko Vincic tepkisi: 'Bu saygısızlık'
Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:
"DURAN TOPLAR DIŞINDA POZİSYON VERMEDİK"
"Mücadele iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini bekliyorduk. böyle oldu. Oyun içinde duran toplar dışında pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik."
"MAÇIN STRESİ ÇOK FARKLI"
"Biraz daha hareketli olabilirdik. Mario Lemina ve Gabriel Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Kalite, beklentiler derbilerde yüksek olur ama olmadı."
"VINCIC'İN ELİ TİTREDİ"
"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık."
"MAÇTAN SONRA VINCIC'E DE SÖYLEDİM"
"Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün."
"0-0 BİTİRMEYE ÇALIŞTI"
"Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."
"9 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"
"Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz."
"LEMINA ÇOK GÜZEL, ÇOK FAYDALI"
"Fiziksel olarak önemli bir katkı sağladı Lemina. İkili mücadeleleri kazanması çok önemli, o kadar ikili kazanan bir oyuncumuz yoktu. Oyunu yönetme anlamında da çok güzel işler yaptı, çok faydalı oynadı. Böyle bir maçta onun gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız vardı."
OKAN BURUK'TAN MOURİNHO'YA TEPKİ
Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekmek isteyen Buruk, "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etti.
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