Okan Buruk'tan transfer itirafı: Ben de bu kadarını beklemiyordum

"Biz her oyuncuyu buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz" diye konuşan Buruk, "Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var, eski hocalarından bilgiler alıyoruz. Hem Icardi için hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyunculuklarını tartışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.