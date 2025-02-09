Plymouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Plymouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda deplasmanda Plymouth ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
09 Şubat 2025 Pazar, 14:21
Plymouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere FA Cup'ta 4. tur heyecanı yaşanıyor.

Plymouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Miron Muslic'in ekibi Plymouth ile karşılaşacak.

Plymouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PLYMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Plymouth Home Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Plymouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PLYMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma tabii Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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