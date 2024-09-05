Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi, Lig A Grup 1'in ilk maçında kendi sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2024 Perşembe, 12:04
Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor.

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, kendi sahasında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Benfica Işık Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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