Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 11:34
Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Vitor Bruno'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTO - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTO - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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