Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Vitor Bruno'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.
PORTO - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PORTO - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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