Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Porto, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Tavares yönetimindeki Porto, sahasında Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.
PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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