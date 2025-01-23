Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 12:23
Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Tavares yönetimindeki Porto, sahasında Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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