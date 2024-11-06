PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Szymon Marciniak
PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme