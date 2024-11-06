PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 12:49
PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Szymon Marciniak

PSG - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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