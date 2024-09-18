PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 11:36
PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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