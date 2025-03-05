PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
05 Mart 2025 Çarşamba, 10:11
PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşılaşacak.

PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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