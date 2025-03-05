PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşılaşacak.
PSG - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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